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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4155415641574158>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:14

  Adast написав:А как в Форварде открыть депозит Онлайн в валюте?
Нужно текущий счёт открывать? Я что-то не могу найти тарифы на его обслуживание у них на сайте.


але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46

Забрал сегодня Коко кредитку, не было никаких проблем с отказом от страховки, возможно потому что кредитный лимит 0 :D

Что интересно, карту не удалось активировать через приложение и спустя пару часов Форвард прислал смску что активировать можно будет через несколько дней и они мне об этом напишут.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!

Це Ощадний з лімітом 1000?
А поточний під депо без ліміту зняття валюти?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33

  Slx написав:Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?

Потерянная гривна 25 копеек - это столь важная для семейного бюджета цифра?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:12

Slx завтра упадет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Slx написав:Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?

Потерянная гривна 25 копеек - это столь важная для семейного бюджета цифра?

Постійно дивуюсь з подібних коментарів. Звичайно 1 гривня то вже давно ніщо. Але є люди у яких у свою чергу є певні принципи - не втрачати там де це можливо. Просто не втрачати. Будь яку суму. Ні гривню, ні 10, ні 100. "Копейка рубль бережёт!" - так казали у країні звідки більшість з нас родом. То що поганого, коли люди бережливо відносяться до власних коштів? Не розумію.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:35

  Alien написав: Не розумію.

Я не понимаю когда люди задают на форуме вопрос о чём-то что дешевле коробки спичек и времени потраченного на чтение вопроса.

Ну если так принципиально не потерять гривну дохода то сними деньги например пополнив депозит или перебросив на другой банк. Ведь в день прихода кешбека все равно будешь решать куда его деть - так реши это на день раньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Для меня фраза "потерять 5% на 15 000 грн" звучит дороже чем 1,65 грн (по моим подсчетам 15000*0,05/365*0,805).
Тем более что форум давно превратился для меня скорее в развлекательно-деловое провождение времени чем исконно деловое.

P.S. Если бы некоторые из родственников относились бы так же прагматично как я - у них бы не лежалинесколько-десят К грн на приватовской КДВ, на которые %% = 0.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 07 лип, 2020 19:51, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:48

  Alien написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Slx написав:Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?

Потерянная гривна 25 копеек - это столь важная для семейного бюджета цифра?

Постійно дивуюсь з подібних коментарів. Звичайно 1 гривня то вже давно ніщо. Але є люди у яких у свою чергу є певні принципи - не втрачати там де це можливо. Просто не втрачати. Будь яку суму. Ні гривню, ні 10, ні 100. "Копейка рубль бережёт!" - так казали у країні звідки більшість з нас родом. То що поганого, коли люди бережливо відносяться до власних коштів? Не розумію.



Підтримую! це діло принципу, тобто відношення до чогось, прагматизм.
сума не важлива, вважаю
+50грн !
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