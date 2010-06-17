але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:14
але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46
Забрал сегодня Коко кредитку, не было никаких проблем с отказом от страховки, возможно потому что кредитный лимит 0
Что интересно, карту не удалось активировать через приложение и спустя пару часов Форвард прислал смску что активировать можно будет через несколько дней и они мне об этом напишут.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це Ощадний з лімітом 1000?
А поточний під депо без ліміту зняття валюти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33
Потерянная гривна 25 копеек - это столь важная для семейного бюджета цифра?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:12
Slx завтра упадет
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:13
Постійно дивуюсь з подібних коментарів. Звичайно 1 гривня то вже давно ніщо. Але є люди у яких у свою чергу є певні принципи - не втрачати там де це можливо. Просто не втрачати. Будь яку суму. Ні гривню, ні 10, ні 100. "Копейка рубль бережёт!" - так казали у країні звідки більшість з нас родом. То що поганого, коли люди бережливо відносяться до власних коштів? Не розумію.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:35
Я не понимаю когда люди задают на форуме вопрос о чём-то что дешевле коробки спичек и времени потраченного на чтение вопроса.
Ну если так принципиально не потерять гривну дохода то сними деньги например пополнив депозит или перебросив на другой банк. Ведь в день прихода кешбека все равно будешь решать куда его деть - так реши это на день раньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для меня фраза "потерять 5% на 15 000 грн" звучит дороже чем 1,65 грн (по моим подсчетам 15000*0,05/365*0,805).
Тем более что форум давно превратился для меня скорее в развлекательно-деловое провождение времени чем исконно деловое.
P.S. Если бы некоторые из родственников относились бы так же прагматично как я - у них бы не лежалинесколько-десят К грн на приватовской КДВ, на которые %% = 0.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 07 лип, 2020 19:51, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:48
Підтримую! це діло принципу, тобто відношення до чогось, прагматизм.
сума не важлива, вважаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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