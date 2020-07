Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11

У туристов было/есть такое выражение: экономить на спичках.



Отказавшись от мобильного телефона и интернета можно сэкономить аж целых 50-200 гривен в месяц, и это минимум. Но никто не пойдет на такую экономию будучи в здравом уме.



Отказ от курения и водки даст ещё большую экономию.

