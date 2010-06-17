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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4155415641574158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:06

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав: Не розумію.

Я не понимаю когда люди задают на форуме вопрос о чём-то что дешевле коробки спичек и времени потраченного на чтение вопроса.
Ну для самообразования например
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

У туристов было/есть такое выражение: экономить на спичках.

Отказавшись от мобильного телефона и интернета можно сэкономить аж целых 50-200 гривен в месяц, и это минимум. Но никто не пойдет на такую экономию будучи в здравом уме.

Отказ от курения и водки даст ещё большую экономию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:40

  greenozon написав:Підтримую! це діло принципу, тобто відношення до чогось, прагматизм.сума не важлива, вважаю

не підтримую. Час це теж гроші. А також енергетичні витрати мозку - вашого і форумчан :lol:
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Ромасик
 
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