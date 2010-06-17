Ну для самообразования например
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:06
Ну для самообразования например
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
У туристов было/есть такое выражение: экономить на спичках.
Отказавшись от мобильного телефона и интернета можно сэкономить аж целых 50-200 гривен в месяц, и это минимум. Но никто не пойдет на такую экономию будучи в здравом уме.
Отказ от курения и водки даст ещё большую экономию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:40
не підтримую. Час це теж гроші. А також енергетичні витрати мозку - вашого і форумчан
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Додано: Сер 08 лип, 2020 01:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скунсик подложил западло.
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
Ну ладно, подождал пару часов, сделал еще раз, платеж прошел.
Через недельку смотрю, а что-то денег маловато.
Оказалось что на следующий день он таки провел самый первый ошибочный платеж.
Так и светится. в истории операций - ошибка, а в выписке есть.
АКУЕТЬ.
в моем понимании ошибка значит ошибка.
Додано: Сер 08 лип, 2020 01:36
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