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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:06
vitaliy_berdinskikh написав: Alien написав:
Не розумію.
Я не понимаю когда люди задают на форуме вопрос о чём-то что дешевле коробки спичек и времени потраченного на чтение вопроса.
Ну для самообразования например
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11
У туристов было/есть такое выражение: экономить на спичках.
Отказавшись от мобильного телефона и интернета можно сэкономить аж целых 50-200 гривен в месяц, и это минимум. Но никто не пойдет на такую экономию будучи в здравом уме.
Отказ от курения и водки даст ещё большую экономию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:40
greenozon написав:
Підтримую! це діло принципу, тобто відношення до чогось, прагматизм.сума не важлива, вважаю
не підтримую. Час це теж гроші. А також енергетичні витрати мозку - вашого і форумчан
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Додано: Сер 08 лип, 2020 01:07
Скунсик подложил западло.
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
Ну ладно, подождал пару часов, сделал еще раз, платеж прошел.
Через недельку смотрю, а что-то денег маловато.
Оказалось что на следующий день он таки провел самый первый ошибочный платеж.
Так и светится. в истории операций - ошибка, а в выписке есть.
АКУЕТЬ.
в моем понимании ошибка значит ошибка.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:54
Diman написав:
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
Было такое, надо смотреть выписку 1 рабочий день следующего месяца - все устаканится.
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