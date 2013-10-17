Ну для самообразования например
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:06
Ну для самообразования например
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
У туристов было/есть такое выражение: экономить на спичках.
Отказавшись от мобильного телефона и интернета можно сэкономить аж целых 50-200 гривен в месяц, и это минимум. Но никто не пойдет на такую экономию будучи в здравом уме.
Отказ от курения и водки даст ещё большую экономию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:40
не підтримую. Час це теж гроші. А також енергетичні витрати мозку - вашого і форумчан
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Додано: Сер 08 лип, 2020 01:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скунсик подложил западло.
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
Ну ладно, подождал пару часов, сделал еще раз, платеж прошел.
Через недельку смотрю, а что-то денег маловато.
Оказалось что на следующий день он таки провел самый первый ошибочный платеж.
Так и светится. в истории операций - ошибка, а в выписке есть.
АКУЕТЬ.
в моем понимании ошибка значит ошибка.
Додано: Сер 08 лип, 2020 01:36
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:04
Якщо розраховуватись картками Форварда за кордоном, кешбек за категоріями нараховується чи ні?
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Было такое, надо смотреть выписку 1 рабочий день следующего месяца - все устаканится.
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:19
И это уже не первая жалоба по этому пооводу...
Кешбечные карты!
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:06
omb
У меня в воскресенье не проходил переводы на Укрсиб.
Девочки в Великой Кишене удивлялись, что "оплата успишна", а чек не вылазит
Но нам чужого не надо!
Пришлось гнать со скунса на ПУМБ, а с ПУМБА уже все уходило на Укрсию.
Неделю назад, тоже в воскресенье заганял на Юнекс, чтоб за шмотье расчитаться -10%.
Так же было - сумма ушла, через 5 минут возврат.
Аналогично через ПУМБ все тоже послал, затем с ПУМБа на Юнекс все ушло.
Комментарий горячки - "не пропускает платежная система".
Хотя это лажа,т.к. пробовал и с МС и с Визы скунсовских. Результат - возврат и там и там.
Так что от платежной системы врятли зависит.
Еще ГЛ высказала версию, что если в этот день пополнял карту хоть на 1 грн., то может быть такие возвратки.
Вообще странная версия.
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:09
ukrprom2014 уу меня тоже была ситуация, когда надо было дважды пополнить карту, так вот первый перевод проходил, а второй сразу за ним блочился, но я грешил на сиб почему-то
Кешбечные карты!
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