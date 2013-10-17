Додано: Сер 08 лип, 2020 10:06

У меня в воскресенье не проходил переводы на Укрсиб.Девочки в Великой Кишене удивлялись, что "оплата успишна", а чек не вылазитНо нам чужого не надо!Пришлось гнать со скунса на ПУМБ, а с ПУМБА уже все уходило на Укрсию.Неделю назад, тоже в воскресенье заганял на Юнекс, чтоб за шмотье расчитаться -10%.Так же было - сумма ушла, через 5 минут возврат.Аналогично через ПУМБ все тоже послал, затем с ПУМБа на Юнекс все ушло.Комментарий горячки - "не пропускает платежная система".Хотя это лажа,т.к. пробовал и с МС и с Визы скунсовских. Результат - возврат и там и там.Так что от платежной системы врятли зависит.Еще ГЛ высказала версию, что если в этот день пополнял карту хоть на 1 грн., то может быть такие возвратки.Вообще странная версия.