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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4156415741584159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16

omb
Путь через ПУМБ ни разу не подводил.
Попробуйте если будет такая ситуация, отпишитесь :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:47

ukrprom2014 я через моню обходил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:11

  Dimaa написав:Якщо розраховуватись картками Форварда за кордоном, кешбек за категоріями нараховується чи ні?

Кешбек при розрахунках картками Форварда за кордоном нараховується.
Власний досвід.
rollo
 
Повідомлень: 820
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:32

то не сьогодні мали кешбек нарахувати?
balance
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:52

balance сегодня, но он ближе к 6
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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  #<1 ... 4156415741584159
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