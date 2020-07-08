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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
omb
Путь через ПУМБ ни разу не подводил.
Попробуйте если будет такая ситуация, отпишитесь
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:47
ukrprom2014 я через моню обходил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:11
Dimaa написав:
Якщо розраховуватись картками Форварда за кордоном, кешбек за категоріями нараховується чи ні?
Кешбек при розрахунках картками Форварда за кордоном нараховується.
Власний досвід.
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rollo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:32
то не сьогодні мали кешбек нарахувати?
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balance
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:52
balance сегодня, но он ближе к 6
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Повідомлень: 1623
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:35
Прилетел кешбэк.
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rollo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:29
Возможно ли увидеть за какие транзакции пришел кешбек? он зашел одной суммой (
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msie600
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:32
msie600 написав:
Возможно ли увидеть за какие транзакции пришел кешбек? он зашел одной суммой (
Нет, высчитывать нужно самостоятельно, как в идее
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Stringer
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1
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:32
msie600 в истории покупок можно ж посмотреть, что попало по категориям
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 108 раз.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 22:37
Зашёл сегодня днём отключить страховку - оформили заявление, опять копировали паспорт, код и сам договор страхования... Как-то надо потом проверять факт отключения страховки на горячке?
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Vorlon
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