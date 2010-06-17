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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4157415841594160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:57

  Slx написав:P.S. Если бы некоторые из родственников относились бы так же прагматично как я - у них бы не лежалинесколько-десят К грн на приватовской КДВ, на которые %% = 0.

Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 23.09.08
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  #<1 ... 4157415841594160
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