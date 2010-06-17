Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:57
Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:52
За Приват и КДВ двумя руками - ЗА,у меня укрсиб евросейф на остаток те же нули ,но решили брать 2% за снятие наличных, вот это жирный минус
никому не верю
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