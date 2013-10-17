Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:57
Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:52
За Приват и КДВ двумя руками - ЗА,у меня укрсиб евросейф на остаток те же нули ,но решили брать 2% за снятие наличных, вот это жирный минус
никому не верю
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ко-ко кредитка.
РД 10 число.
Если траты были 10 июня, провелись по счету 12 июня, загасить их нужно до 10 июля или можно не гасить до следующей РД?
В выписке нули, в телеграмм тоже ничего нет, кроме странной цифири- сумма заборогованості, которая на ~200 гривен больше.
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