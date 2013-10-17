|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:57
Slx написав:
P.S. Если бы некоторые из родственников относились бы так же прагматично как я - у них бы не лежалинесколько-десят К грн на приватовской КДВ, на которые %% = 0.
Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2602
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:52
she_ne_investor написав: Slx написав:
P.S. Если бы некоторые из родственников относились бы так же прагматично как я - у них бы не лежалинесколько-десят К грн на приватовской КДВ, на которые %% = 0.
Ну у мене також лежать 10-20к на КДВ. Ніби і 0% але це плата за зручність: періодично буває треба зняти готівку, а доїти банкомат по 1-2к замахує.
За Приват и КДВ двумя руками - ЗА,у меня укрсиб евросейф на остаток те же нули ,но решили брать 2% за снятие наличных, вот это жирный минус
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12209
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 707 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:43
Ко-ко кредитка.
РД 10 число.
Если траты были 10 июня, провелись по счету 12 июня, загасить их нужно до 10 июля или можно не гасить до следующей РД?
В выписке нули, в телеграмм тоже ничего нет, кроме странной цифири- сумма заборогованості, которая на ~200 гривен больше.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:00
Water
У скунса гасить надо в РД-1 е число.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1794
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:05
Water написав:
Ко-ко кредитка.
РД 10 число.
Если траты были 10 июня, провелись по счету 12 июня, загасить их нужно до 10 июля или можно не гасить до следующей РД?
В выписке нули, в телеграмм тоже ничего нет, кроме странной цифири- сумма заборогованості, которая на ~200 гривен больше.
Если страховки нет, то до 10 августа
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11364
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:06
ukrprom2014 написав:Water
У скунса гасить надо в РД-1 е число.
9 липня чи 9 серпня?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34018
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|87502
|10263590
|
Чет 09 лип, 2020 11:04
l-m
|
|6980
|1600291
|
|
|630
|89178
|
|