Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41
Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:45
_PORT_UA
Я бы использовал Моно. Или Альфу, если сумма не большая - там лимит 15 тысяч на выход по-моему и по слухам могут часто блокировать... Главное - тянуть приложением Форварда, но в случае ПУМБа такой путь с комиссией.
Как вариант - на Альфу, а дальше СЭП на Форвард.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:22
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