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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4158415941604161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41

Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 522
З нами з: 09.02.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:45

_PORT_UA
Я бы использовал Моно. Или Альфу, если сумма не большая - там лимит 15 тысяч на выход по-моему и по слухам могут часто блокировать... Главное - тянуть приложением Форварда, но в случае ПУМБа такой путь с комиссией.

Как вариант - на Альфу, а дальше СЭП на Форвард.
Vorlon
 
Повідомлень: 8525
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Подякував: 418 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21

  omb написав:anikola13 у всех по разному, от отделения зависит

При чем здесь отделение, если доставлял курьер?
Bosstone
 
Повідомлень: 1533
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:22

  anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.

Звоните курьеру и спрашивайте, на какой стадии процесс оформления доков, когда оформят или какая причина задержки.
Bosstone
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 21.04.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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  #<1 ... 4158415941604161
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