Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41

Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.

Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?

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