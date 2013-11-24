|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41
Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:45
_PORT_UA
Я бы использовал Моно. Или Альфу, если сумма не большая - там лимит 15 тысяч на выход по-моему и по слухам могут часто блокировать... Главное - тянуть приложением Форварда, но в случае ПУМБа такой путь с комиссией.
Как вариант - на Альфу, а дальше СЭП на Форвард.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8526
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
omb написав:anikola13
у всех по разному, от отделения зависит
При чем здесь отделение, если доставлял курьер?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:22
anikola13 написав:
После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Звоните курьеру и спрашивайте, на какой стадии процесс оформления доков, когда оформят или какая причина задержки.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:44
Нафига этот цирк? Пользоваться курьером - только усложнять себе жизнь вместо кажущегося упрощения. Провёл часа полтора в отделении (из них полчаса ждал в очереди) и сразу была работающая карта.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8526
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39
Bosstone написав: omb написав:anikola13
у всех по разному, от отделения зависит
При чем здесь отделение, если доставлял курьер?
а куда он документы повезет?
А так +1 за поход в отделение и на руках сразу рабочая карта
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1635
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:18
Доставлял курьер т.к отделения нет. Перезвонили с горячей линии сказали, что доки неправильно заполнены. В понедельник ждать новый пакет.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:20
omb написав: Bosstone написав:
При чем здесь отделение, если доставлял курьер?
а куда он документы повезет?
А так +1 за поход в отделение и на руках сразу рабочая карта
В главный офис. Отделения и курьеры только принимают документы от клиентов, а дальше с ними работает бэк-офис.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|278
|62491
|
|
|87569
|10269328
|
П'ят 10 лип, 2020 20:27
Seva
|
|16663
|2309805
|
|