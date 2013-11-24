Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:41
Vorlon , какую посоветуете и подойдут ли они, если в наличии карты Таса,Альфы и Укрсиба.
Напрямую же буде без комиссии,но понедельником,верно?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:45
_PORT_UA
Я бы использовал Моно. Или Альфу, если сумма не большая - там лимит 15 тысяч на выход по-моему и по слухам могут часто блокировать... Главное - тянуть приложением Форварда, но в случае ПУМБа такой путь с комиссией.
Как вариант - на Альфу, а дальше СЭП на Форвард.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:21
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:22
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:44
Нафига этот цирк? Пользоваться курьером - только усложнять себе жизнь вместо кажущегося упрощения. Провёл часа полтора в отделении (из них полчаса ждал в очереди) и сразу была работающая карта.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39
а куда он документы повезет?
А так +1 за поход в отделение и на руках сразу рабочая карта
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:18
Доставлял курьер т.к отделения нет. Перезвонили с горячей линии сказали, что доки неправильно заполнены. В понедельник ждать новый пакет.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:20
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як підняти кредитний ліміт тута?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:58
Есть такое. Дата открытия договора в день согласования сделки, а курьер поставил дату выдачи карты. Того и не пляшет. Мне тоже КОКОдебит нужно передокументировать - даты ....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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