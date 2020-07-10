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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4159416041614162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:28

  Boundless написав:
anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua

Позвонили еще и сказали, что фото не нарвиться им с картой :) и нужно еще подписать заявление на открытие текущего счета. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

ukrprom2014 написав:Water
У скунса гасить надо в РД-1 е число.
А если рд попадает на понедельник, то гаситься в п'ятницю?
.......
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, СЭПом, или дергать Фарсиком
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 4159416041614162
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