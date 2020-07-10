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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:34
anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua
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Boundless
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Додано: Суб 11 лип, 2020 06:28
Boundless написав:
anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua
Позвонили еще и сказали, что фото не нарвиться им с картой
и нужно еще подписать заявление на открытие текущего счета.
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anikola13
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:39
ukrprom2014 написав:Water
У скунса гасить надо в РД-1 е число.
А если рд попадает на понедельник, то гаситься в п'ятницю?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 08:42
Да, СЭПом, или дергать Фарсиком
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:09
Кочевник написав:
Як підняти кредитний ліміт тута?
Зателефонувати на горячу лінію. Оператор сформує запит і одразу повідомить результат.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:16
Кочевник написав:
Як підняти кредитний ліміт тута?
Можна пробувати через бота @ForwardBankBot
Мої продукти/Картки/Змінити ліміт
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KVV
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:34
KVV написав:
Можна пробувати через бота @ForwardBankBot
Мої продукти/Картки/Змінити ліміт
Не, это - лимит на оплату, а не кредлим
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mustbe
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