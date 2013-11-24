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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4160416141624163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:28

  Striker написав:
  clientage написав:мож лучше сюда 0800301003?

Этого номера нет в контактах. Попробую на E-mail накатать.

кх-кх :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:33

  clientage написав:кх-кх :lol: :lol: :lol:

Чисто ради спортивного интереса. :)
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:42

  Striker написав:
  clientage написав:кх-кх :lol: :lol: :lol:

Чисто ради спортивного интереса. :)

Спорт -- ты сила!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31887
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:47

  clientage написав:
  Striker написав:
  clientage написав:кх-кх :lol: :lol: :lol:

Чисто ради спортивного интереса. :)

Спорт -- ты сила!

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Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:52

  Striker написав:
  clientage написав:мож лучше сюда 0800301003?

Этого номера нет в контактах. Попробую на E-mail накатать.

В коробку с картой загляните.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53

  Striker написав:
  clientage написав:мож лучше сюда 0800301003?

Этого номера нет в контактах. Попробую на E-mail накатать.
Есть же онлайн чатик на сайте
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:38

  Bosstone написав:В коробку с картой загляните.

Я в курсе, просто это номер для активации карт.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:39

  omb написав:Есть же онлайн чатик на сайте

О, сейчас напишу. 8)
upd: написал, ответили моментально, зафиксировали и пообещали позвонить в понедельник.
Спасибо.
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  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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