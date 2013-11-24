|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:28
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3718 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:42
Striker написав:
Чисто ради спортивного интереса.
Спорт -- ты сила!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3718 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:47
clientage написав: Striker написав:
Чисто ради спортивного интереса.
Спорт -- ты сила!
«О спорт, ты — мир!» — художественно-документальный фильм 1981 года режиссёров Юрия Озерова, Бориса Рычкова (документальные съёмки) и Фёдора Хитрука (мультипликация). Был снят по заказу Международного олимпийского комитета
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:52
Striker написав: clientage написав:
мож лучше сюда 0800301003?
Этого номера нет в контактах. Попробую на E-mail накатать.
В коробку с картой загляните.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1537
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53
Striker написав: clientage написав:
мож лучше сюда 0800301003?
Этого номера нет в контактах. Попробую на E-mail накатать.
Есть же онлайн чатик на сайте
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1637
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:38
Bosstone написав:
В коробку с картой загляните.
Я в курсе, просто это номер для активации карт.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:39
omb написав:
Есть же онлайн чатик на сайте
О, сейчас напишу.
upd: написал, ответили моментально, зафиксировали и пообещали позвонить в понедельник.
Спасибо.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, melkh
, Stringer
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|87578
|10271752
|
Суб 11 лип, 2020 14:22
kreuz
|
|16668
|2310506
|
|
|285
|63215
|
|