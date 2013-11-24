RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4161416241634164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да я старенький уже, на кнопы еле еле попадаю, поэтому просто звоню, кашляю и мне отвечают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31890
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2534 раз.
Подякували: 3719 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:49

clientage проверенные каналы не меняем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4161416241634164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, MASolomko, proftpd66, ramaz, riwalir і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
289 63395
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 20:30
Goodman
ОТП БАНК 1 ... 645, 646, 647
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6463 1457689
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 19:42
ramaz
Идея Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18375 2573624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 18:51
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.