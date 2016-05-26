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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да я старенький уже, на кнопы еле еле попадаю, поэтому просто звоню, кашляю и мне отвечают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:49
clientage проверенные каналы не меняем
Кешбечные карты!
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:47
Всем доброе утро!
Давно хотел обновить сыну велосипед и в этом месяце грех не воспользоваться весьма щедрым подарком от банка. В связи с этим вопрос:
- какой МСС в физических магазинах ExtremStyle (ул. Глубочицкая и Днепровская набережная) - может кто тестил?
- какой МСС при оплате онлайн на сайте velotime.com.ua или в их физическом магазине по ул. Строителей, 43 (можно ли там оплатить картой)?
Или посоветуйте веломагазин с адекватными ценами, возможностью оплаты картой и правильным МСС.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05
И еще один вопрос вдогонку - если перед покупкой пополнить карту p2p овердрафта не будет?
Карта кредитная, но лимита может не хватить.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:04
Anadonta овера не будет, если это будет рабочий день и тянуть будете форвардом. Насчет мсс, если есть возможность, подьедте и купите что-то мелкое для теста
Кешбечные карты!
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