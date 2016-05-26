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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4161416241634164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да я старенький уже, на кнопы еле еле попадаю, поэтому просто звоню, кашляю и мне отвечают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31890
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2534 раз.
Подякували: 3719 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:49

clientage проверенные каналы не меняем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:47

Всем доброе утро!
Давно хотел обновить сыну велосипед и в этом месяце грех не воспользоваться весьма щедрым подарком от банка. В связи с этим вопрос:
- какой МСС в физических магазинах ExtremStyle (ул. Глубочицкая и Днепровская набережная) - может кто тестил?
- какой МСС при оплате онлайн на сайте velotime.com.ua или в их физическом магазине по ул. Строителей, 43 (можно ли там оплатить картой)?
Или посоветуйте веломагазин с адекватными ценами, возможностью оплаты картой и правильным МСС.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta
 
Повідомлень: 816
З нами з: 25.11.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05

И еще один вопрос вдогонку - если перед покупкой пополнить карту p2p овердрафта не будет?
Карта кредитная, но лимита может не хватить.
Anadonta
 
Повідомлень: 816
З нами з: 25.11.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:04

Anadonta овера не будет, если это будет рабочий день и тянуть будете форвардом. Насчет мсс, если есть возможность, подьедте и купите что-то мелкое для теста
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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  #<1 ... 4161416241634164
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