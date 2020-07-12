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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4161416241634164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да я старенький уже, на кнопы еле еле попадаю, поэтому просто звоню, кашляю и мне отвечают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:49

clientage проверенные каналы не меняем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1646
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:47

Всем доброе утро!
Давно хотел обновить сыну велосипед и в этом месяце грех не воспользоваться весьма щедрым подарком от банка. В связи с этим вопрос:
- какой МСС в физических магазинах ExtremStyle (ул. Глубочицкая и Днепровская набережная) - может кто тестил?
- какой МСС при оплате онлайн на сайте velotime.com.ua или в их физическом магазине по ул. Строителей, 43 (можно ли там оплатить картой)?
Или посоветуйте веломагазин с адекватными ценами, возможностью оплаты картой и правильным МСС.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05

И еще один вопрос вдогонку - если перед покупкой пополнить карту p2p овердрафта не будет?
Карта кредитная, но лимита может не хватить.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:04

Anadonta овера не будет, если это будет рабочий день и тянуть будете форвардом. Насчет мсс, если есть возможность, подьедте и купите что-то мелкое для теста
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:22

Небольшой отчет, вдруг кому пригодится:
Магазин Extrem Style (Днепровская набережная, 23) - MCC 5940;
Магазин Drive Sport (бул. Дружбы Народов, 4/6) - MCC 5941.
Оба MCC кошерные, так что должны налить по полной - 12%!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:00

  Boundless написав:
anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua

После письменного обращения звонили Вам? Идентификацию проходили?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

anikola13 написав:
  Boundless написав:
anikola13 написав:После получения карты курьером, когда проведут по системам банка? Кто-то подскажет из собственного опыта? А то активировать не могу. Горяка не видит.
Мне привезли 30 июня, смог активировать 7 июля после письменного обращения на 0800..@forward.com.ua

После письменного обращения звонили Вам? Идентификацию проходили?
Курьер сказал, что на следующий день документы отвезёт в банк, через день я начал названивать на горячую линию, операторы карты не находили и так целую неделю. После письменного обращения мне не звонили, звонил я, оператор куда-то отлучалась, после чего карта таки нашлась и проходил идентификацию, потом робот мне зачитал пин код к карте.
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Нагадайте, хто вже перевірив, до якого часу тут день у день можна тягти по р2р заради процентів, до 18:00, чи після 20:00 ще також можна?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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