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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да я старенький уже, на кнопы еле еле попадаю, поэтому просто звоню, кашляю и мне отвечают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:49
clientage проверенные каналы не меняем
Кешбечные карты!
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:47
Всем доброе утро!
Давно хотел обновить сыну велосипед и в этом месяце грех не воспользоваться весьма щедрым подарком от банка. В связи с этим вопрос:
- какой МСС в физических магазинах ExtremStyle (ул. Глубочицкая и Днепровская набережная) - может кто тестил?
- какой МСС при оплате онлайн на сайте velotime.com.ua или в их физическом магазине по ул. Строителей, 43 (можно ли там оплатить картой)?
Или посоветуйте веломагазин с адекватными ценами, возможностью оплаты картой и правильным МСС.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05
И еще один вопрос вдогонку - если перед покупкой пополнить карту p2p овердрафта не будет?
Карта кредитная, но лимита может не хватить.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:04
Anadonta овера не будет, если это будет рабочий день и тянуть будете форвардом. Насчет мсс, если есть возможность, подьедте и купите что-то мелкое для теста
Кешбечные карты!
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:22
Небольшой отчет, вдруг кому пригодится:
Магазин Extrem Style (Днепровская набережная, 23) - MCC 5940;
Магазин Drive Sport (бул. Дружбы Народов, 4/6) - MCC 5941.
Оба MCC кошерные, так что должны налить по полной - 12%!
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:00
После письменного обращения звонили Вам? Идентификацию проходили?
Додано: Пон 13 лип, 2020 08:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Курьер сказал, что на следующий день документы отвезёт в банк, через день я начал названивать на горячую линию, операторы карты не находили и так целую неделю. После письменного обращения мне не звонили, звонил я, оператор куда-то отлучалась, после чего карта таки нашлась и проходил идентификацию, потом робот мне зачитал пин код к карте.
.......
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нагадайте, хто вже перевірив, до якого часу тут день у день можна тягти по р2р заради процентів, до 18:00, чи після 20:00 ще також можна?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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