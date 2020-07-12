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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:56
Flamingo ну это ж не гарантия, что % будут начислены..
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:01
omb написав:Flamingo
ну это ж не гарантия, что % будут начислены..
В БСУ вообще вам гарантию никто ни в чем не даст. Но повторюсь сумма в выписке прошла тем же днем. А за май я по двум картам пересчитывал начисление процентов именно по аналогичным выпискам. Движение по обеим картам было не слабое -суммы не сошлись на суммы <20 коп.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:03
Flamingo написав:
после 22:00
Может это недавно - раньше такое было точно следующим.
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Vorlon
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24
Vorlon написав: Flamingo написав:
после 22:00
Может это недавно - раньше такое было точно следующим.
9 (или 10 июня). когда шаромыга устроил "ночь длинных ножей.
Но каждый кто сомневается может потестить - гривеньку ротянуть и по выписке потом посмотреть. Я на истину в последней инстанции не претендую - просто написал свой опыт. Может то и глюк, а может что и изменилось. Кто потестит - пусть выкладет результаты - будем знать точнее
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 13 лип, 2020 10:25
Может кому-то пригодится. Читал когда-то здесь о способе как узнать сумму для грейса.
Отправил запрос в поддержку (Связь с банком/Задать вопрос) какую сумму нужно внести до РД по моей карте. Через 15 минут уже ответили на почту, что сумма такая-то минус начисленный кэшбэк, итого сумма такая. Сумма полностью совпадает с рассчитанной мною в таблице в Excel, так что можно верить поддержке.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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