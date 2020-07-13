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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4162416341644165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:56

Flamingo ну это ж не гарантия, что % будут начислены..
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:01

  omb написав:Flamingo ну это ж не гарантия, что % будут начислены..

В БСУ вообще вам гарантию никто ни в чем не даст. Но повторюсь сумма в выписке прошла тем же днем. А за май я по двум картам пересчитывал начисление процентов именно по аналогичным выпискам. Движение по обеим картам было не слабое -суммы не сошлись на суммы <20 коп.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4708
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:03

  Flamingo написав:после 22:00

Может это недавно - раньше такое было точно следующим.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:24

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:после 22:00

Может это недавно - раньше такое было точно следующим.


9 (или 10 июня). когда шаромыга устроил "ночь длинных ножей.
Но каждый кто сомневается может потестить - гривеньку ротянуть и по выписке потом посмотреть. Я на истину в последней инстанции не претендую - просто написал свой опыт. Может то и глюк, а может что и изменилось. Кто потестит - пусть выкладет результаты - будем знать точнее
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4708
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:25

Может кому-то пригодится. Читал когда-то здесь о способе как узнать сумму для грейса.
Отправил запрос в поддержку (Связь с банком/Задать вопрос) какую сумму нужно внести до РД по моей карте. Через 15 минут уже ответили на почту, что сумма такая-то минус начисленный кэшбэк, итого сумма такая. Сумма полностью совпадает с рассчитанной мною в таблице в Excel, так что можно верить поддержке.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:22

  kreuz написав:Нагадайте, хто вже перевірив, до якого часу тут день у день можна тягти по р2р заради процентів, до 18:00, чи після 20:00 ще також можна?

По регламенту до 20.00. А там как повезет...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:48

  anikola13 написав:
  kreuz написав:Нагадайте, хто вже перевірив, до якого часу тут день у день можна тягти по р2р заради процентів, до 18:00, чи після 20:00 ще також можна?

По регламенту до 20.00. А там как повезет...

Регламент в Фарса появився...де він лежить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:09

  Striker написав:Может кому-то пригодится. Читал когда-то здесь о способе как узнать сумму для грейса.
Отправил запрос в поддержку (Связь с банком/Задать вопрос) какую сумму нужно внести до РД по моей карте. Через 15 минут уже ответили на почту, что сумма такая-то минус начисленный кэшбэк, итого сумма такая. Сумма полностью совпадает с рассчитанной мною в таблице в Excel, так что можно верить поддержке.

Вывод неверный. Голосовая поддержка гонит дезу, верить можно только если ответ получен письменно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

А как считать сумму грейса?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 01:41

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:
  kreuz написав:Нагадайте, хто вже перевірив, до якого часу тут день у день можна тягти по р2р заради процентів, до 18:00, чи після 20:00 ще також можна?

По регламенту до 20.00. А там как повезет...

Регламент в Фарса появився...де він лежить?

З звернення через додаток і відповіді на електронну скриньку. Сам талмуд в очі не бачив.
Як на мене, саме фахові відповіді так і варто отримувати (зверненя через додаток).
anikola13
 
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