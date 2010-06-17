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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:15
Bosstone написав:
Вывод неверный. Голосовая поддержка гонит дезу, верить можно только если ответ получен письменно.
Ну я и имел ввиду, что можно верить ответу по почте.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:23
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Додано: Вів 14 лип, 2020 22:40
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