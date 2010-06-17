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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4163416441654166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:15

  Bosstone написав:Вывод неверный. Голосовая поддержка гонит дезу, верить можно только если ответ получен письменно.

Ну я и имел ввиду, что можно верить ответу по почте.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:23

Гугл проказник

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никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:40

sens
Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:35

  ukrprom2014 написав:sens
Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.

Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sens написав:Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует

Следит, но не в этом случае. Мне тоже вчера пришла инфомация об этом предложении, хотя до "Дачи" мне 400 км по прямой и за последнее время я из своего города не выезжал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:02

sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне в Киеве второй раз пришло. Наверное понравился.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:57

ukrprom2014 и что? :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:25

  sens написав:
  ukrprom2014 написав:sens
Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.

Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует

Это акция мастеркарда. И каждый банк рассылает как посчитает нужным
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:30

  omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали

Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
никому не верю
sens
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