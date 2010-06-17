Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:15
Bosstone написав:
Вывод неверный. Голосовая поддержка гонит дезу, верить можно только если ответ получен письменно.
Ну я и имел ввиду, что можно верить ответу по почте.
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Striker
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Додано: Вів 14 лип, 2020 16:23
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никому не верю
sens
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Додано: Вів 14 лип, 2020 22:40
sens Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Сер 15 лип, 2020 07:35
ukrprom2014 написав: sens
Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.
Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует
никому не верю
sens
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:10
sens написав:
Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует
Следит, но не в этом случае. Мне тоже вчера пришла инфомация об этом предложении, хотя до "Дачи" мне 400 км по прямой и за последнее время я из своего города не выезжал.
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ingtrans
Повідомлень: 1332
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:02
sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Подякував: 22 раз.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:29
Мне в Киеве второй раз пришло. Наверное понравился.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:57
ukrprom2014
и что?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1664
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:25
sens написав: ukrprom2014 написав: sens
Дают сертификат, можно поесть на 100 грн. в этих кабаках.
Речь про Гугл,когда я был рядом с Россией мне никаких предложений не было,возле Карпат где связь валяется также,вот поужинали в Даче и на те Вам сразу щедрость. Гугл следит за вами и паразитирует
Это акция мастеркарда. И каждый банк рассылает как посчитает нужным
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:30
omb написав: sens
на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
никому не верю
sens
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