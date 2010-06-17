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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:29
sens написав: omb написав:sens
на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
Впоследствии не значит вследствие
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04
vollena71 написав: sens написав: omb написав:sens
на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
Впоследствии не значит вследствие
Будим говорить проще ,я покушал в ресторане Дача и на следующий день мне уже рапортуют что можно сэкономить ,или купил за кеш чёрной икры на базаре ,плели и забыли и никто глаза не колит что икра контрабанда через смс или в приложение. Поэтому лично меня харит слежка гуглом за моим передвижением,оплатой картой или нфс и т.д. Спасибо,но учить деда как детей стругать )
никому не верю
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sens
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