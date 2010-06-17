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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4164416541664167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:29

  sens написав:
  omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали

Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение

Впоследствии не значит вследствие
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04

  vollena71 написав:
  sens написав:
  omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали

Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение

Впоследствии не значит вследствие

Будим говорить проще ,я покушал в ресторане Дача и на следующий день мне уже рапортуют что можно сэкономить ,или купил за кеш чёрной икры на базаре ,плели и забыли и никто глаза не колит что икра контрабанда через смс или в приложение. Поэтому лично меня харит слежка гуглом за моим передвижением,оплатой картой или нфс и т.д. Спасибо,но учить деда как детей стругать )
никому не верю
sens
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