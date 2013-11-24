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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 12:29
sens написав: omb написав:sens
на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
Впоследствии не значит вследствие
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vollena71
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1
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04
vollena71 написав: sens написав: omb написав:sens
на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
Впоследствии не значит вследствие
Будим говорить проще ,я покушал в ресторане Дача и на следующий день мне уже рапортуют что можно сэкономить ,или купил за кеш чёрной икры на базаре ,плели и забыли и никто глаза не колит что икра контрабанда через смс или в приложение. Поэтому лично меня харит слежка гуглом за моим передвижением,оплатой картой или нфс и т.д. Спасибо,но учить деда как детей стругать )
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:30
sens
Что сешает отключить отслеживание в настройках и геолокацию вырубить?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:56
sens
+1 за банальное совпадение
П.С. мониторинг по вышкам мобсвязи никак не отключишь
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:14
Можна викинути смартфон і використовувати дисковий дротовий телефон.
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Кочевник
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Додано: Чет 16 лип, 2020 09:36
omb написав:
мониторинг по вышкам мобсвязи никак не отключишь
Вышки не так страшны, там +- несколько км
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
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- Повідомлень: 1827
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
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