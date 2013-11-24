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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4164416541664167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:29

  sens написав:
  omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали

Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение

Впоследствии не значит вследствие
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04

  vollena71 написав:
  sens написав:
  omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали

Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение

Впоследствии не значит вследствие

Будим говорить проще ,я покушал в ресторане Дача и на следующий день мне уже рапортуют что можно сэкономить ,или купил за кеш чёрной икры на базаре ,плели и забыли и никто глаза не колит что икра контрабанда через смс или в приложение. Поэтому лично меня харит слежка гуглом за моим передвижением,оплатой картой или нфс и т.д. Спасибо,но учить деда как детей стругать )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:30

sens
Что сешает отключить отслеживание в настройках и геолокацию вырубить?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:56

sens +1 за банальное совпадение :) П.С. мониторинг по вышкам мобсвязи никак не отключишь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Можна викинути смартфон і використовувати дисковий дротовий телефон.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:мониторинг по вышкам мобсвязи никак не отключишь

Вышки не так страшны, там +- несколько км
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:58

ukrprom2014 да конечно, если 3 вышки в округе, то приехали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:40

Это впервые бесплатно в стране? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/

Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку

Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.

Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:52

  Vorlon написав:Это впервые бесплатно в стране? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/

Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку

Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.

Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.

Для здійснення операції потрібно лише ввести в Forward online інформацію про картку відправника і отримувача, а також код підтвердження, який прийде на номер телефону відправника. Зарахування коштів відбувається миттєво.

Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?

ну эт же 3Д-сек...
Хотя мона просто отобрать телепон у хазяина карты-донора :)
... делайте хоть что-нибудь!
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