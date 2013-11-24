omb написав:sens на сайте давно было, а ща только рассылку всем сделали
Не мониторю спам на ящике. Пришло смс,сравнил хронологию,увидел закономерность - совпадение
Впоследствии не значит вследствие
Будим говорить проще ,я покушал в ресторане Дача и на следующий день мне уже рапортуют что можно сэкономить ,или купил за кеш чёрной икры на базаре ,плели и забыли и никто глаза не колит что икра контрабанда через смс или в приложение. Поэтому лично меня харит слежка гуглом за моим передвижением,оплатой картой или нфс и т.д. Спасибо,но учить деда как детей стругать )
Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Для здійснення операції потрібно лише ввести в Forward online інформацію про картку відправника і отримувача, а також код підтвердження, який прийде на номер телефону відправника. Зарахування коштів відбувається миттєво.
Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.