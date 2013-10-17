Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.
Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.
Жирное предложение, да еще и курс процессинговой системы, а не заниженный копеек на 20 как любят наши банки. Надолго ли..