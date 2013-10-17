RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4165416641674168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:25

  Vorlon написав:Это впервые бесплатно в стране? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/

Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку

Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.

Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.


Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.
Kevin
 
Повідомлень: 399
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:36

ага, например в шекелях :)
v57
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 14.03.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?

Зачем ему его брать? Этот телефон знает банк выпустивший зарубежную карту. Он и пришлет на него 3DS код для подтверждения перевода, который потом надо будет ввести в форме перевода.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 831
З нами з: 06.08.19
Подякував: 207 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:08

  Kevin написав:
  Vorlon написав:Это впервые бесплатно в стране? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/

Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку

Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.

Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.


Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.


Жирное предложение, да еще и курс процессинговой системы, а не заниженный копеек на 20 как любят наши банки. Надолго ли..
antey718
 
Повідомлень: 509
З нами з: 03.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4165416641674168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Eugen79, IGNAT, melkh, Monk23, ricardo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 63, 64, 65
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
646 90966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 14:16
sens
Юнекс Банк 1 ... 199, 200, 201
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2001 36208
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 14:06
sens
А-Банк 1 ... 1667, 1668, 1669
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16682 2314865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 13:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.