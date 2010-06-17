Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.
Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку
Forward Bank запровадив послугу переказів з карток іноземних банків, що розташовані за кордоном, на картки та рахунки клієнтів банку. Отже, з іноземної картки, що емітована за кордоном можна безкоштовно поповнити картки українського Forward Bank, відкрити та поповнити депозити, сплачувати за кредитами в Інтернет-банку Forward online.
Максимальна сума одної операції – до 50 000 грн, за добу – 149 000 грн, але не більше 5 операцій протягом 24 годин. Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Данному банку не хватает валютных карт. При наличии валютных карт данную операцию можно было бы производить без конвертации.
Жирное предложение, да еще и курс процессинговой системы, а не заниженный копеек на 20 как любят наши банки. Надолго ли..
Квесторе_поверніться написав:Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?
Зачем ему его брать? Этот телефон знает банк выпустивший зарубежную карту. Он и пришлет на него 3DS код для подтверждения перевода, который потом надо будет ввести в форме перевода.
Ок. А хто повинен бути клієнтом Фарса? Отримувач?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Ок. А хто повинен бути клієнтом Фарса? Отримувач?
Так, це ж послуга Фарса.
Це так само як витягнути гроші на карту (Монобанка, ПУМБ-а, знов таки Фарса) з іншої української картки - щоб це зробити треба або бути володарем цієї карти іншого банку, або щоб її власних довіряв вам та підтвердив операцію способом який передбачає його банк. Для Фарса та ПУМБ-а це буде СМС з кодом, а для Монобанка це підтвердження в додатку.
Зараз Фарс пропонує те саме, але для картки закордонного банку.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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А який курс зараз якщо тягнути з доларової інокарти на гривневу карту Фарса?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.