По рейхрябчику це грабунок серед білого дня.
Ну і по американцю і європейцю занижений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:46
По рейхрябчику це грабунок серед білого дня.
Ну і по американцю і європейцю занижений.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:08
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