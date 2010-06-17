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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:46
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
А який курс зараз якщо тягнути з доларової інокарти на гривневу карту Фарса?
На сайті такі курси для платіжних систем:
USD 27.05 27.40
EUR 30.65 31.30
RUR 0.30 0.50
По рейхрябчику це грабунок серед білого дня.
Ну і по американцю і європейцю занижений.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:08
Квесторе_поверніться
та нормальные курсы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:30
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?
Зачем ему его брать? Этот телефон знает банк выпустивший зарубежную карту. Он и пришлет на него 3DS код для подтверждения перевода, который потом надо будет ввести в форме перевода.
Ок. А хто повинен бути клієнтом Фарса? Отримувач?
вряд ли проканает не с европейскими картами - в США неособо распространен 3DS,
другие подобные сервисы с литовскими лицензиями прямо говорят что "только для европейских карт", но если учитывать что в Украину всякие Пионеры шлют карты европейских же эмитентов, а остальные заробитчане из Европы или России - работоспособность услуги будет в 90% случаев
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:37
Цікави, з російського Миру зайде?
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Кочевник
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:44
Кочевник написав:
Цікави, з російського Миру зайде?
вряд ли
это, скорее всего, на основе нового сервиса ВИЗЫ, они сейчас тулят его везде
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