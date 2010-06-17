По рейхрябчику це грабунок серед білого дня.
Ну і по американцю і європейцю занижений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:46
По рейхрябчику це грабунок серед білого дня.
Ну і по американцю і європейцю занижений.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:08
Квесторе_поверніться та нормальные курсы
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:30
вряд ли проканает не с европейскими картами - в США неособо распространен 3DS,
другие подобные сервисы с литовскими лицензиями прямо говорят что "только для европейских карт", но если учитывать что в Украину всякие Пионеры шлют карты европейских же эмитентов, а остальные заробитчане из Европы или России - работоспособность услуги будет в 90% случаев
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Цікави, з російського Миру зайде?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:44
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:27
Напряму безкоштовно нi. Найдешевше сеп за 3 грн, який надiйде наступного робочого дня. Можна день в день i безкоштовно але через тропiнки якi треба знати та мати картки певних банкiв
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40
Не удержался: перевёл 100 гривен с карты Яндекса (MasterCard). Посмотрим, на сколько я влечу при конвертации
Залетело на ура - только в их приложении надо было пуш подтвердить (аналогично Моно). Но можно было и СМС вместо пуша.
Блокировка в Яндексе по курсу 0,3729 (100 грн./268,18 руб.).
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
КАзали про курс 0,3 = 333 рейхрябчика за 100 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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