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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4166416741684169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А який курс зараз якщо тягнути з доларової інокарти на гривневу карту Фарса?
На сайті такі курси для платіжних систем:

USD 27.05 27.40
EUR 30.65 31.30
RUR 0.30 0.50

По рейхрябчику це грабунок серед білого дня. :(
Ну і по американцю і європейцю занижений.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:08

Квесторе_поверніться та нормальные курсы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:30

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки Фарс буде знати телефон власника картки іноземного банку?

Зачем ему его брать? Этот телефон знает банк выпустивший зарубежную карту. Он и пришлет на него 3DS код для подтверждения перевода, который потом надо будет ввести в форме перевода.

Ок. А хто повинен бути клієнтом Фарса? Отримувач?


вряд ли проканает не с европейскими картами - в США неособо распространен 3DS,
другие подобные сервисы с литовскими лицензиями прямо говорят что "только для европейских карт", но если учитывать что в Украину всякие Пионеры шлют карты европейских же эмитентов, а остальные заробитчане из Европы или России - работоспособность услуги будет в 90% случаев
cohan
 
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Цікави, з російського Миру зайде?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:44

  Кочевник написав:Цікави, з російського Миру зайде?

вряд ли
это, скорее всего, на основе нового сервиса ВИЗЫ, они сейчас тулят его везде
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:27

  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Напряму безкоштовно нi. Найдешевше сеп за 3 грн, який надiйде наступного робочого дня. Можна день в день i безкоштовно але через тропiнки якi треба знати та мати картки певних банкiв
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

  Кочевник написав:Цікави, з російського Миру зайде?

Не удержался: перевёл 100 гривен с карты Яндекса (MasterCard). Посмотрим, на сколько я влечу при конвертации :)

Залетело на ура - только в их приложении надо было пуш подтвердить (аналогично Моно). Но можно было и СМС вместо пуша.

Блокировка в Яндексе по курсу 0,3729 (100 грн./268,18 руб.).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Блокировка в Яндексе по курсу 0,3729 (100 грн./268,18 руб.).

КАзали про курс 0,3 = 333 рейхрябчика за 100 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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