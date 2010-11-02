|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:53
Квесторе_поверніться Реклама двигатель торговли
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.
Можливо хтось тестував з Payoneer теж цікаво чи працюватиме і по якому таки курсу проведуть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:26
З КДВ кеш....і перенести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, iamdimon, sens, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|