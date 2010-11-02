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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4168416941704171>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:53

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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13

  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав: Посмотрим, на сколько я влечу при конвертации :)
Блокировка в Яндексе по курсу 0,3729 (100 грн./268,18 руб.).

Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.
Можливо хтось тестував з Payoneer теж цікаво чи працюватиме і по якому таки курсу проведуть.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:26

  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?

З КДВ кеш....і перенести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:03

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?

З КДВ кеш....і перенести.

Дык это ж кеды тратить
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:08

  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?
КДВ
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:09

  stryzhko написав:Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.

Вывод средств: CB CARD 268,18 Р. Сумма в валюте платежа 100 UAH.
Особенности. Мы отправили платёж. В течение нескольких дней его подтвердит банк торговой точки.

Предполагаю, что доллар там не причём, хотя не уверен конечно...
В понедельник думаю увижу итоговую сумму.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 17 лип, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?

З КДВ кеш....і перенести.

Нет в моем городе Форварда, в этом проблема
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:52

  velvet написав:Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?

ПУМБ и Альфа есть и карты этих банков есть
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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З нами з: 08.11.17
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