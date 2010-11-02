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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:53
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13
Oktawa написав:
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
Примат Уни или КДВ?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:19
Vorlon написав:
Посмотрим, на сколько я влечу при конвертации
Блокировка в Яндексе по курсу 0,3729 (100 грн./268,18 руб.).
Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.
Можливо хтось тестував з Payoneer теж цікаво чи працюватиме і по якому таки курсу проведуть.
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stryzhko
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:26
guntherhouse777 написав: Oktawa написав:
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
Примат Уни или КДВ?
З КДВ кеш....і перенести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:03
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав: Oktawa написав:
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
Примат Уни или КДВ?
З КДВ кеш....і перенести.
Дык это ж кеды тратить
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:08
guntherhouse777 написав: Oktawa написав:
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
Примат Уни или КДВ?
КДВ
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:09
stryzhko написав:
Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.
Вывод средств: CB CARD 268,18 Р. Сумма в валюте платежа 100 UAH.
Особенности. Мы отправили платёж. В течение нескольких дней его подтвердит банк торговой точки.
Предполагаю, что доллар там не причём, хотя не уверен конечно...
В понедельник думаю увижу итоговую сумму.
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 17 лип, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав: Oktawa написав:
Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?
Примат Уни или КДВ?
З КДВ кеш....і перенести.
Нет в моем городе Форварда, в этом проблема
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:50
Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:52
velvet написав:Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?
ПУМБ и Альфа есть и карты этих банков есть
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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