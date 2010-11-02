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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4168416941704171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:01

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?

ПУМБ и Альфа есть и карты этих банков есть

наберите в платежах в приват 24 слово ПУМБ, введите номер своей карты в ПУМБе, отправьте деньги, это будет быстро и бесплатно. Из ПУМБа его сервисом в мобильном пумб-онлайн можете отправить на Форвард тоже бесплатно.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:08

  Oktawa написав:
  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?
КДВ

Так нет проблем.
Тяните кокошкой.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:48

guntherhouse777
Приват за это возьмёт комиссию, это с КДВ А-Банка без комиссии
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4168416941704171
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