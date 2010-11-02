наберите в платежах в приват 24 слово ПУМБ, введите номер своей карты в ПУМБе, отправьте деньги, это будет быстро и бесплатно. Из ПУМБа его сервисом в мобильном пумб-онлайн можете отправить на Форвард тоже бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:01
наберите в платежах в приват 24 слово ПУМБ, введите номер своей карты в ПУМБе, отправьте деньги, это будет быстро и бесплатно. Из ПУМБа его сервисом в мобильном пумб-онлайн можете отправить на Форвард тоже бесплатно.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:08
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:48
guntherhouse777
Приват за это возьмёт комиссию, это с КДВ А-Банка без комиссии
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Суб 18 лип, 2020 07:00
Oktawa,
Тогда звиняйте за неверную инфо.
velvet,
Был уверен, что любой выход с КДВ зеленого лайна на шару.
%% по моим депо у сурков падают на КДВ Абанки, и как вы верно сказали, там нет мзды при любом исходе денег.
Думал, что также и у говнобанка.
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