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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4168416941704171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:01

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
ПУМБ, Альфа, Моно есть?

ПУМБ и Альфа есть и карты этих банков есть

наберите в платежах в приват 24 слово ПУМБ, введите номер своей карты в ПУМБе, отправьте деньги, это будет быстро и бесплатно. Из ПУМБа его сервисом в мобильном пумб-онлайн можете отправить на Форвард тоже бесплатно.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:08

  Oktawa написав:
  guntherhouse777 написав:
  Oktawa написав:Подскажите, с Приватбанка можно перевести деньги на дебетную КОКО без комиссии?

Примат Уни или КДВ?
КДВ

Так нет проблем.
Тяните кокошкой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 00:48

guntherhouse777
Приват за это возьмёт комиссию, это с КДВ А-Банка без комиссии
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2832
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Подякував: 17 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 07:00

Oktawa,
Тогда звиняйте за неверную инфо.
velvet,
Был уверен, что любой выход с КДВ зеленого лайна на шару.

%% по моим депо у сурков падают на КДВ Абанки, и как вы верно сказали, там нет мзды при любом исходе денег.
Думал, что также и у говнобанка.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4485
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:...Forward Bank запровадив безкоштовну послугу грошових переказів з закордону на картки та рахунки клієнтів банку

...Комісія відсутня. Зарахування коштів здійснюється в національній валюті за курсами ПЦ систем Visa та MasterCard без додаткових відсотків банку за конвертацію.
Вчера проверил.
Вытягивал с платёжной карты Visa в USD от Беларусбанк. Всё прошло так, как было описано — без комиссии, за курсом системы Visa. На карточку КОКО зашло копейко в копейку :)

ps У Беларусбанк ужасный интернет-банкинг...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:22

  guntherhouse777 написав:Oktawa,
Тогда звиняйте за неверную инфо.
velvet,
Был уверен, что любой выход с КДВ зеленого лайна на шару.

%% по моим депо у сурков падают на КДВ Абанки, и как вы верно сказали, там нет мзды при любом исходе денег.
Думал, что также и у говнобанка.

Вже рокiв зо два як нi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Банк хвалиться свіжими досягненнями

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... 3_2020.jpg?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:01

greenozon у них мода выпускать новостные дайджесты) еще одна возможность о себе напомнить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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  omb написав:greenozon у них мода выпускать новостные дайджесты) еще одна возможность о себе напомнить


PR (=Public Relations = реклама) двігатель прогреса!
виживає той, про кого всі знають
от взяти того ж голобородька
просте тупе кіно змонотоване і прокручене заздалегідь мало ефект бомби, бо вчасно заклало зерно в масси
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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