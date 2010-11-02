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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4169417041714172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:30

  Vorlon написав:
  stryzhko написав:Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.

Вывод средств: CB CARD 268,18 Р. Сумма в валюте платежа 100 UAH.
Особенности. Мы отправили платёж. В течение нескольких дней его подтвердит банк торговой точки.

Предполагаю, что доллар там не причём, хотя не уверен конечно...
В понедельник думаю увижу итоговую сумму.

Ого, как быстро у них проводки по счёту и даже в выходной! Сегодня утром в 6:40:
Дополнительное списание по операции 2,29 Р


Курс блокировки: 100 грн. / 268,18 руб. = 0,3729.
Курс списания: 100 грн. / 270,47 руб. = 0,3697.

Осталось понять, где найти курс МПС Mastercard с такими цифрами :?

  Квесторе_поверніться написав:КАзали про курс 0,3 = 333 рейхрябчика за 100 грн.

Не для этого случая. Это выходит если купить в кассе рубли или рассчитаться картой в рублях.
Vorlon
 
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  #<1 ... 4169417041714172
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