Vorlon написав:Вывод средств: CB CARD 268,18 Р. Сумма в валюте платежа 100 UAH.
Особенности. Мы отправили платёж. В течение нескольких дней его подтвердит банк торговой точки.
Предполагаю, что доллар там не причём, хотя не уверен конечно...
В понедельник думаю увижу итоговую сумму.
Ого, как быстро у них проводки по счёту и даже в выходной! Сегодня утром в 6:40:
Дополнительное списание по операции 2,29 Р
Курс блокировки: 100 грн. / 268,18 руб. = 0,3729.
Курс списания: 100 грн. / 270,47 руб. = 0,3697.
Осталось понять, где найти курс МПС Mastercard с такими цифрами
Не для этого случая. Это выходит если купить в кассе рубли или рассчитаться картой в рублях.