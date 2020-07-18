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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Суб 18 лип, 2020 11:30
Vorlon написав: stryzhko написав:
Списання йде у валюті карти? Чи конвертація через $? Цікаво, яка кінцева сума спишеться після проводення по рахунку.
Вывод средств: CB CARD 268,18 Р. Сумма в валюте платежа 100 UAH.
Особенности. Мы отправили платёж. В течение нескольких дней его подтвердит банк торговой точки.
Предполагаю, что доллар там не причём, хотя не уверен конечно...
В понедельник думаю увижу итоговую сумму.
Ого, как быстро у них проводки по счёту и даже в выходной! Сегодня утром в 6:40:
Дополнительное списание по операции 2,29 Р
Курс блокировки: 100 грн. / 268,18 руб. = 0,3729.
Курс списания: 100 грн. / 270,47 руб. = 0,3697.
Осталось понять, где найти курс МПС Mastercard с такими цифрами
Квесторе_поверніться написав:
КАзали про курс 0,3 = 333 рейхрябчика за 100 грн.
Не для этого случая. Это выходит если купить в кассе рубли или рассчитаться картой в рублях.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 16:27
stryzhko написав:
Тобто конвертація на стороні МПС по нормальному курсу і з карти списання проходить у її валюті?
На сайте Visa (ссылку выше давал) подобрал сумму, чтобы списать всё под нуль — всё совпало
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MASolomko
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:22
Интересно, долго ли еще продержаться ставки по картам 15/12 % на остаток. А то не очень хочется заказать карту и попользоваться ею от силу пару месяцев, как получилось со спортом...
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lloydbanksua
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:35
lloydbanksua від того що ви спитали - достовірна інформація тут аж ніяк не з'явиться. Але чим частіше про це писати - тим більша ймовірність, що скоріше переглянуть. Як кажуть "не буди лихо..."
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 18 лип, 2020 21:57
Alien а если карту заказывать курьером - доставка осуществляет по выходным?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 19 лип, 2020 02:46
lloydbanksua Форум постояно читают. И то что Вы спрашиваете, могут скоро воплотить в жизнь. Писать такого нужно меньше и меньше.... А лучше удалить Ваше сообщение на форуме.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 06:04
lloydbanksua написав:Alien
а если карту заказывать курьером - доставка осуществляет по выходным?
Не знаю. Я свої картки лише у відділенні отримував - мені кеди не жалко
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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