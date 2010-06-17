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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:27
Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет
а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:19
Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет
В Ахметбая так овера немає.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:56
Квесторе_поверніться написав: Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет
В Ахметбая так овера немає.
Так, про ахметбая знаю. Тут в мобільній версії форуму якийсь глюк стався. Хотів відповісти і щось пішло не так, автоматом відправилась скарга на Ваше повідомлення
Соррі, як виправити, не знаю
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34
Alex_TT написав:
Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет
Не будет, я так открывал.
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