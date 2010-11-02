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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4170417141724173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:27

  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет

а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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  velvet написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет

а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть


:( Не знал...
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:19

  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет

В Ахметбая так овера немає.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет

В Ахметбая так овера немає.


Так, про ахметбая знаю. Тут в мобільній версії форуму якийсь глюк стався. Хотів відповісти і щось пішло не так, автоматом відправилась скарга на Ваше повідомлення :( Соррі, як виправити, не знаю
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34

  Alex_TT написав:Коллеги, подскажите, если затянуть сервисом форварда р2р на его карту денег и пополнить депо, не будет овера? В выписке проводки нет

Не будет, я так открывал.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Alien а если карту заказывать курьером - доставка осуществляет по выходным?


я заказывал коко дебит через точку кредитования.
договор оформляет горячка , карту выдает и активирует , думаю любая точка форварда.
выбирайте визу или мастер при заказе через горячку - потом не поменять.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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