а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:27
а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:56
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:19
В Ахметбая так овера немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:56
Так, про ахметбая знаю. Тут в мобільній версії форуму якийсь глюк стався. Хотів відповісти і щось пішло не так, автоматом відправилась скарга на Ваше повідомлення Соррі, як виправити, не знаю
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34
Не будет, я так открывал.
Кешбечные карты!
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
я заказывал коко дебит через точку кредитования.
договор оформляет горячка , карту выдает и активирует , думаю любая точка форварда.
выбирайте визу или мастер при заказе через горячку - потом не поменять.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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