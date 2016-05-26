а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:27
а зачем тянуть на карту, можно ж сразу на депозит тянуть
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:56
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:34
Не будет, я так открывал.
Кешбечные карты!
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
я заказывал коко дебит через точку кредитования.
договор оформляет горячка , карту выдает и активирует , думаю любая точка форварда.
выбирайте визу или мастер при заказе через горячку - потом не поменять.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поясніть по кешбеку. Тут максимальна сума 1000/300 грн по одній категорії, чи на всю картку, чи на одного клієнта?
Дочитався. 1000 грн на одну кредитку і 300 грн на одну дебетку.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:43
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:02
У СКУНСА КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ ?
за 10 дней два прокола с отправкой дензнаков по СЭП -ИМХО- это уже не случайность а скорее ЗВОНОЧЕК задуматься и поднять "ушки" повыше
(не отпускает ср-ва по закончившемуся депо парят про три банковских дня планировала вывести половину-если сегодня не уйдут то все под ноль ногами )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:43
Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет
Vorlon
все норм-после внушительнопродолжительного пинка
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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